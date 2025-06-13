Умбер вышел в полуфинал турнира в Хертогенбосхе, где может сыграть с Хачановым
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20-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер вышел в полуфинал травяного турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В матче 1/4 финала он одержал победу над португальцем Нуну Боржешем (38-й номер рейтинга) в двух сетах со счётом 6:1, 6:4.
Хертогенбосх (м). 1/4 финала
13 июня 2025, пятница. 12:10 МСК
38
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Окончен
0 : 2
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20
Уго Умбер
У. Умбер
Матч продолжался 1 час 7 минут. За это время Умбер выполнил пять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Боржеша пять эйсов, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
За выход в финал турнира в Хертогенбосхе Умбер поспорит с победителем пары Габриэль Диалло (Канада) — Карен Хачанов (Россия, 3).
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