Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Умбер вышел в полуфинал турнира в Хертогенбосхе, где может сыграть с Хачановым

Умбер вышел в полуфинал турнира в Хертогенбосхе, где может сыграть с Хачановым
Комментарии

20-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер вышел в полуфинал травяного турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В матче 1/4 финала он одержал победу над португальцем Нуну Боржешем (38-й номер рейтинга) в двух сетах со счётом 6:1, 6:4.

Хертогенбосх (м). 1/4 финала
13 июня 2025, пятница. 12:10 МСК
Нуну Боржеш
38
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Уго Умбер
20
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

Матч продолжался 1 час 7 минут. За это время Умбер выполнил пять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Боржеша пять эйсов, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в финал турнира в Хертогенбосхе Умбер поспорит с победителем пары Габриэль Диалло (Канада) — Карен Хачанов (Россия, 3).

Материалы по теме
Медведев в Хертогенбосхе прошёл опасного француза. Впереди — американский гигант
Медведев в Хертогенбосхе прошёл опасного француза. Впереди — американский гигант
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android