Феликс Оже-Альяссим вышел в полуфинал турнира в Штутгарте, обыграв 281-ю ракетку мира

29-я ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим вышел в полуфинал теннисного турнира АТР-250 в немецком Штутгарте, обыграв в матче 1/4 финала немецкого теннисиста Юстина Энгеля (281-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:3), 6:3.

Матч продолжался 1 час 39 минут. За время игры Феликс Оже-Альяссим сделал 18 подач навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. Юстин Энгель сделал в игре семь эйсов, допустил четыре двойных ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух.

В полуфинале турнира в Штутгарте Феликс Оже-Альяссим сыграет с победителем встречи между венгром Мартоном Фучовичем и американцем Тейлором Фрицем.