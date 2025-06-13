Феликс Оже-Альяссим вышел в полуфинал турнира в Штутгарте, обыграв 281-ю ракетку мира
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29-я ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим вышел в полуфинал теннисного турнира АТР-250 в немецком Штутгарте, обыграв в матче 1/4 финала немецкого теннисиста Юстина Энгеля (281-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:3), 6:3.
Штутгарт. 1/4 финала
13 июня 2025, пятница. 12:05 МСК
281
Юстин Энгель
Ю. Энгель
Окончен
0 : 2
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29
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Матч продолжался 1 час 39 минут. За время игры Феликс Оже-Альяссим сделал 18 подач навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. Юстин Энгель сделал в игре семь эйсов, допустил четыре двойных ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух.
В полуфинале турнира в Штутгарте Феликс Оже-Альяссим сыграет с победителем встречи между венгром Мартоном Фучовичем и американцем Тейлором Фрицем.
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