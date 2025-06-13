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Александрова обыграла Веронику Кудерметову и вышла в 1/2 финала турнира в Хертогенбосхе

Александрова обыграла Веронику Кудерметову и вышла в 1/2 финала турнира в Хертогенбосхе
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19-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова вышла в полуфинал турнира WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), обыграв в матче 1/4 финала соотечественницу Веронику Кудерметову (39-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 6:4, 6:2.

Хертогенбосх (ж). 1/4 финала
13 июня 2025, пятница. 12:10 МСК
Вероника Кудерметова
39
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		4 2
5 		6 6
         
Екатерина Александрова
19
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Теннисистки провели на корте 2 часа 22 минуты. За время игры Екатерина Александрова сделала девять подач навылет, допустила десять двойных ошибок и смогла реализовать 8/13 брейк-пойнтов. Вероника Кудерметова сделала шесть эйсов за матч, допустила две двойные ошибки и реализовала 6/14 брейк-пойнтов.

В полуфинале турнира в Хертогенбосхе Екатерина Александрова сыграет с победительницей встречи между китаянкой Юань Юэ и бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс.

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