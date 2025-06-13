Диана Шнайдер — Мэдисон Киз: россиянка выиграла первый сет в 1/4 финала турнира в Лондоне

В эти минуты проходит четвертьфинальный матч травяного турнира категории WTA-500 в Лондоне в женском одиночном разряде между 12-й ракеткой мира россиянкой Дианой Шнайдер и американкой Мэдисон Киз, занимающей восьмую строчку рейтинга WTA. Первый сет продлился 38 минут и закончился победой Шнайдер со счётом 6:2.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Диана Шнайдер — Мэдисон Киз.

Счёт личных встреч 1-0 в пользу Мэдисон Киз. Теннисистки встречались во втором круге турнира в Майами в марте 2024 года, игра завершилась победой американки со счётом 6:2, 6:4.

Турнир в Лондоне завершится 15 июня.