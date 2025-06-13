Тони Надаль высказался о возможности для Алькараса побить рекорды «Большой тройки»

Тони Надаль, дядя Рафаэля Надаля, высказался о том, сможет ли испанец Карлос Алькарас побить рекорды «Большой тройки», частью которой является его племянник, а также Роджер Федерер и Новак Джокович.

«Карлос — выдающийся игрок, и текущие условия для него очень благоприятны. Он невероятно быстр, бьёт с огромной мощью как форхендом, так и бэкхендом, и у него есть огромное преимущество — ему не приходится сталкиваться с такими соперниками, как Роджер Федерер и Новак Джокович в их лучшие годы.

Есть Янник Синнер, который соперничает с ним за самые престижные трофеи, но все остальные соперники значительно ниже его уровня. Я не пророк, но считаю, что у Карлитоса есть реальный шанс побить эти рекорды», – приводит слова Тони Надаля Tennis World Italia.

Напомним, Карлос Алькарас выиграл свой пятый титул чемпиона турнира серии Большого шлема, одержав победу на «Ролан Гаррос» — 2025.