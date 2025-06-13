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Бен Шелтон — о скорости подачи Янника Синнера: иногда мы её недооцениваем

Бен Шелтон — о скорости подачи Янника Синнера: иногда мы её недооцениваем
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12-я ракетка мира американец Бен Шелтон рассказал о ключевых навыках игры первой ракетки мира Янника Синнера.

«Синнер бьёт мощно, но с большим запасом. Его мяч не плоский и не с малым вращением. Он тяжёлый. Лично я предпочитаю мячи чуть выше по траектории в зоне, поэтому его игра меня не раздражает. Думаю, с чем многие игроки испытывают трудности, встречаясь с ним, — это то, что в начале матча его скорость удара может быть подавляющей, как в случае с Алькарасом.

Я считаю, что это его главное преимущество: постоянная скорость мяча при подаче. У него такой мощный бэкхенд, которым он управляет по своему усмотрению, что это почти как два форхенда. Но, повторяю, я считаю, что у него чрезвычайно эффективная подача, особенно если посмотреть, как он играет на брейк-пойнтах. Иногда, смотря его матчи, мы недооцениваем качество его подачи», – приводит слова Шелтона Tennis World Italia.

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