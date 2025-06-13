Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шнайдер — Киз: американка сравняла счёт по сетам в 1/4 финала турнира в Лондоне

Шнайдер — Киз: американка сравняла счёт по сетам в 1/4 финала турнира в Лондоне
Комментарии

В эти минуты проходит четвертьфинальный матч травяного турнира категории WTA-500 в Лондоне в женском одиночном разряде между 12-й ракеткой мира россиянкой Дианой Шнайдер и американкой Мэдисон Киз, занимающей восьмую строчку рейтинга WTA.

Вторую партию выиграла Киз со счётом 6:3. Первый сет закончился в пользу Шнайдер — 6:2. Победитель матча определится по итогам третьего сета.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Диана Шнайдер — Мэдисон Киз.

Лондон (ж). 1/4 финала
13 июня 2025, пятница. 14:10 МСК
Диана Шнайдер
12
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
6 		3 1
2 		6 2
         
Мэдисон Киз
8
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Счёт личных встреч 1-0 в пользу Мэдисон Киз. Теннисистки встречались во втором круге турнира в Майами в марте 2024 года, игра завершилась победой американки со счётом 6:2, 6:4.

Турнир в Лондоне завершится 15 июня.

Материалы по теме
В боксе Шнайдер появился новый тренер. Долго ли продлится работа Дианы с этим наставником?
В боксе Шнайдер появился новый тренер. Долго ли продлится работа Дианы с этим наставником?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android