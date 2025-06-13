Шнайдер — Киз: американка сравняла счёт по сетам в 1/4 финала турнира в Лондоне
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В эти минуты проходит четвертьфинальный матч травяного турнира категории WTA-500 в Лондоне в женском одиночном разряде между 12-й ракеткой мира россиянкой Дианой Шнайдер и американкой Мэдисон Киз, занимающей восьмую строчку рейтинга WTA.
Вторую партию выиграла Киз со счётом 6:3. Первый сет закончился в пользу Шнайдер — 6:2. Победитель матча определится по итогам третьего сета.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Диана Шнайдер — Мэдисон Киз.
Лондон (ж). 1/4 финала
13 июня 2025, пятница. 14:10 МСК
12
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|1
|
|6
|2
8
Мэдисон Киз
М. Киз
Счёт личных встреч 1-0 в пользу Мэдисон Киз. Теннисистки встречались во втором круге турнира в Майами в марте 2024 года, игра завершилась победой американки со счётом 6:2, 6:4.
Турнир в Лондоне завершится 15 июня.
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