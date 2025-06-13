Тейлор Фриц обыграл Мартона Фучовича и вышел в 1/2 финала турнира в Штутгарте

Седьмая ракетка мира американец Тейлор Фриц вышел в полуфинал теннисного турнира АТР-250 в Штутгарте, обыграв в матче 1/4 финала венгерского теннисиста Мартона Фучовича (112-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 17 минут. За время игры Тейлор Фриц смог сделать 12 подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки. Также он смог реализовать два брейк-пойнта из четырёх. Мартон Фучович сделал три эйса, допустил одну двойную ошибку. Он заработал за матч два брейк-пойнта, но не смог реализовать ни одного из них.

В полуфинале турнира в Штутгарте Тейлор Фриц сыграет с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.