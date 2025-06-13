Тейлор Фриц обыграл Мартона Фучовича и вышел в 1/2 финала турнира в Штутгарте
Поделиться
Седьмая ракетка мира американец Тейлор Фриц вышел в полуфинал теннисного турнира АТР-250 в Штутгарте, обыграв в матче 1/4 финала венгерского теннисиста Мартона Фучовича (112-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.
Штутгарт. 1/4 финала
13 июня 2025, пятница. 14:05 МСК
112
Мартон Фучович
М. Фучович
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
7
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Теннисисты провели на корте 1 час 17 минут. За время игры Тейлор Фриц смог сделать 12 подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки. Также он смог реализовать два брейк-пойнта из четырёх. Мартон Фучович сделал три эйса, допустил одну двойную ошибку. Он заработал за матч два брейк-пойнта, но не смог реализовать ни одного из них.
В полуфинале турнира в Штутгарте Тейлор Фриц сыграет с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 июня 2025
-
15:23
-
15:22
-
15:20
-
14:54
-
14:47
-
14:30
-
13:48
-
13:25
-
12:57
-
12:30
-
12:23
-
12:06
-
11:36
-
11:27
-
11:00
-
10:55
-
10:46
-
09:44
-
09:40
-
09:36
-
09:25
-
09:24
-
00:30
-
00:23
-
00:16
-
00:05
- 12 июня 2025
-
23:53
-
22:48
-
22:22
-
22:14
-
21:57
-
21:25
-
21:14
-
21:01
-
20:50