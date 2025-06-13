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Тейлор Фриц обыграл Мартона Фучовича и вышел в 1/2 финала турнира в Штутгарте

Тейлор Фриц обыграл Мартона Фучовича и вышел в 1/2 финала турнира в Штутгарте
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Седьмая ракетка мира американец Тейлор Фриц вышел в полуфинал теннисного турнира АТР-250 в Штутгарте, обыграв в матче 1/4 финала венгерского теннисиста Мартона Фучовича (112-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

Штутгарт. 1/4 финала
13 июня 2025, пятница. 14:05 МСК
Мартон Фучович
112
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Тейлор Фриц
7
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Теннисисты провели на корте 1 час 17 минут. За время игры Тейлор Фриц смог сделать 12 подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки. Также он смог реализовать два брейк-пойнта из четырёх. Мартон Фучович сделал три эйса, допустил одну двойную ошибку. Он заработал за матч два брейк-пойнта, но не смог реализовать ни одного из них.

В полуфинале турнира в Штутгарте Тейлор Фриц сыграет с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.

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