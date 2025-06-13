Хачанов проиграл 55-й ракетке мира Диалло в четвертьфинале турнира в Хертогенбосхе
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24-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов не сумел выйти в полуфинал травяного турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В матче 1/4 финала он проиграл канадцу Габриэлю Диалло (55-й номер рейтинга) в двух сетах со счётом 6:7 (6:8), 4:6.
Хертогенбосх (м). 1/4 финала
13 июня 2025, пятница. 13:40 МСК
55
Габриэль Диалло
Г. Диалло
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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24
Карен Хачанов
К. Хачанов
Матч продолжался 1 час 52 минуты. За это время Хачанов выполнил семь подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти. На счету Диалло 18 эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.
За выход в финал турнира в Хертогенбосхе Диалло поспорит с французом Уго Умбером, который ранее сегодня обыграл португальца Нуну Боржеша.
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