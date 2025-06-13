Хачанов проиграл 55-й ракетке мира Диалло в четвертьфинале турнира в Хертогенбосхе

24-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов не сумел выйти в полуфинал травяного турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В матче 1/4 финала он проиграл канадцу Габриэлю Диалло (55-й номер рейтинга) в двух сетах со счётом 6:7 (6:8), 4:6.

Матч продолжался 1 час 52 минуты. За это время Хачанов выполнил семь подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти. На счету Диалло 18 эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

За выход в финал турнира в Хертогенбосхе Диалло поспорит с французом Уго Умбером, который ранее сегодня обыграл португальца Нуну Боржеша.