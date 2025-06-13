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Шнайдер взяла медицинскую паузу в третьем сете матча с Киз в Лондоне из-за проблем с ногой

Шнайдер взяла медицинскую паузу в третьем сете матча с Киз в Лондоне из-за проблем с ногой
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Российская теннисистка Диана Шнайдер взяла медицинский таймаут в третьем сете четвертьфинального матча турнира WTA-500 в Лондоне против американки Мэдисон Киз.

Матч проходит в эти минуты, счёт 6:2, 3:6, идёт третий сет. При счёте 2:1 в пользу Киз россиянка взяла таймаут из-за проблем с ногой, на корте появился врач, который стал помогать теннисистке с растяжением мышц левой ноги.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Диана Шнайдер — Мэдисон Киз.

Счёт личных встреч 1-0 в пользу Мэдисон Киз. Теннисистки встречались во втором круге турнира в Майами в марте 2024 года, игра завершилась победой американки со счётом 6:2, 6:4.

Турнир в Лондоне завершится 15 июня.

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