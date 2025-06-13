Иванишевич — о Циципасе: он не в лучшей форме, но потенциально должен быть игроком топ-5

Победитель «Уимблдона» Горан Иванишевич высказался о начале сотрудничества с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.

Циципас будет тренироваться под руководством Иванишевича, готовясь к старту травяного сезона-2025. По последней информации, Стефанос начнёт его на турнире ATP-500 в Галле (Германия), который пройдёт 16 по 22 июня.

«Сейчас я не могу сказать, что он в лучшей своей теннисной и физической форме. Он игрок, который должен быть в пятёрке лучших в мире с точки зрения потенциала, результатов и всего остального.

Я не Гарри Поттер с волшебной палочкой — не могу изменить всё за одну ночь. Но, конечно, если он будет работать и будет то сотрудничество, которое должно быть, результаты придут, как со мной, так и без меня. Он слишком хороший игрок, чтобы быть там, где он есть, и чтобы играть так, как он играет сейчас», — приводит слова Иванишевича Punto de Break.

Иванишевич работал с сербом Новаком Джоковичем. Он вошёл в его штаб в июне 2019 года, а покинул летом 2024-го. После этого Горан успел поработать с победительницей Уимблдона-2022 Еленой Рыбакиной.