Глава WTA поддержала критику в адрес организаторов «РГ» со стороны Онс Жабер

Глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Порша Арчер поддержала позицию тунисской теннисистки Онс Жабер, выразившей недовольство отсутствием женских матчей в вечерней программе на «Ролан Гаррос» – 2025.

«Онс озвучила очень весомое послание. Я считаю, что мы обсудим этот вопрос как с турнирами «Большого шлема», так и с другими соревнованиями, которые, на наш взгляд, работают немного иначе, чем того хотят болельщики и зрители. Я призываю и фанатов делать то же самое. Мы будем и дальше продвигать эту тему и защищать её. Думаю, это проблема, присущая и другим турнирам, не только «Большим шлемам». И ещё раз подчеркну — это не упрёк в чей-либо адрес, а вопрос, который мы будем обсуждать со всеми, чтобы найти пути улучшения», – приводит слова Порши Арчер We Love Tennis.

Напомним, в вечерних сессиях на «Ролан Гаррос» – 2025 проходили мужские матчи, из-за чего Онс Жабер и подвергла критике организаторов турнира и телевизионные сети, которые занимались его трансляцией.