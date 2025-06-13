Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бен Шелтон рассказал, почему американские теннисисты находятся в топе мирового тенниса

Бен Шелтон рассказал, почему американские теннисисты находятся в топе мирового тенниса
Аудио-версия:
Комментарии

12-я ракетка мира американец Бен Шелтон поделился мнением о причинах успехов американских теннисистов текущего поколения.

«Полагаю, мы все появились примерно одновременно, и когда кто-то из нас добивался хорошего результата, остальные понимали, что тоже могут так. Именно это привело нас туда, где мы находимся сейчас, и, возможно, вдохновило следующее поколение.

Всё произошло одновременно в Париже. Мы надеемся идти дальше на турнирах «Большого шлема»: выходить в четвёртые круги, четвертьфиналы, полуфиналы… мы хотим побеждать. Я в восторге от американского тенниса. Мы в отличной позиции. Вокруг нашего тенниса много внимания, и мне нравится быть частью этого», — приводит слова Шелтона Punto de Break.

С учётом рейтинга АТР от 9 июня 2025 года, в топ-20 игроков находятся четыре представителя США: Тейлор Фриц, Томми Пол, Бен Шелтон и Фрэнсис Тиафо.

Материалы по теме
14-летний Хайме Алькарас идёт по пути брата. Скоро в туре может состояться семейное дерби
14-летний Хайме Алькарас идёт по пути брата. Скоро в туре может состояться семейное дерби
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android