Бен Шелтон рассказал, почему американские теннисисты находятся в топе мирового тенниса

12-я ракетка мира американец Бен Шелтон поделился мнением о причинах успехов американских теннисистов текущего поколения.

«Полагаю, мы все появились примерно одновременно, и когда кто-то из нас добивался хорошего результата, остальные понимали, что тоже могут так. Именно это привело нас туда, где мы находимся сейчас, и, возможно, вдохновило следующее поколение.

Всё произошло одновременно в Париже. Мы надеемся идти дальше на турнирах «Большого шлема»: выходить в четвёртые круги, четвертьфиналы, полуфиналы… мы хотим побеждать. Я в восторге от американского тенниса. Мы в отличной позиции. Вокруг нашего тенниса много внимания, и мне нравится быть частью этого», — приводит слова Шелтона Punto de Break.

С учётом рейтинга АТР от 9 июня 2025 года, в топ-20 игроков находятся четыре представителя США: Тейлор Фриц, Томми Пол, Бен Шелтон и Фрэнсис Тиафо.