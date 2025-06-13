Шнайдер проиграла Киз в четвертьфинале травяного турнира WTA-500 в Лондоне
Поделиться
12-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер не смогла выйти в полуфинал травяного турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания). В матче 1/4 финала она проиграла восьмому номеру мирового рейтинга Мэдисон Киз из США в трёх сетах со счётом 6:2, 3:6, 4:6.
Лондон (ж). 1/4 финала
13 июня 2025, пятница. 14:10 МСК
12
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|4
|
|6
|6
8
Мэдисон Киз
М. Киз
Матч продолжался 2 часа 7 минут. За это время Шнайдер выполнил две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из семи. На счету Киз четыре эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.
По ходу третьего сета Шнайдер брала медицинский тайм-аут из-за проблем с левой ногой.
За выход в финал турнира в Лондоне Киз сыграет против победительницы пары Татьяна Мария (Германия, Q) — Елена Рыбакина (Казахстан, 4).
Материалы по теме
Комментарии
- 13 июня 2025
-
17:34
-
17:22
-
17:03
-
16:37
-
16:27
-
16:18
-
16:11
-
15:59
-
15:55
-
15:44
-
15:40
-
15:23
-
15:22
-
15:20
-
14:54
-
14:47
-
14:30
-
13:48
-
13:25
-
12:57
-
12:30
-
12:23
-
12:06
-
11:36
-
11:27
-
11:00
-
10:55
-
10:46
-
09:44
-
09:40
-
09:36
-
09:25
-
09:24
-
00:30
-
00:23