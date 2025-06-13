Шнайдер проиграла Киз в четвертьфинале травяного турнира WTA-500 в Лондоне

12-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер не смогла выйти в полуфинал травяного турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания). В матче 1/4 финала она проиграла восьмому номеру мирового рейтинга Мэдисон Киз из США в трёх сетах со счётом 6:2, 3:6, 4:6.

Матч продолжался 2 часа 7 минут. За это время Шнайдер выполнил две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из семи. На счету Киз четыре эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

По ходу третьего сета Шнайдер брала медицинский тайм-аут из-за проблем с левой ногой.

За выход в финал турнира в Лондоне Киз сыграет против победительницы пары Татьяна Мария (Германия, Q) — Елена Рыбакина (Казахстан, 4).