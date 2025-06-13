Синнер и Алькарас — игроки с наибольшим числом реализованных брейк-пойнтов на ТБШ в 2025-м

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и второй номер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас возглавили список игроков с наибольшим количество реализованных брейк-пойнтов на первых двух турнирах «Большого шлема» в 2025 году, сообщает статистический портал Opta.

По данным источника, по итогам Australian Open — 2025 и «Ролан Гаррос» — 2025 Синнер и Алькарас реализовали по 68 брейк-пойнтов, они лидируют по этому показателю. Далее располагаются американец Томми Пол (61), серб Новак Джокович (58) и итальянец Лоренцо Музетти (48).

Синнер в этом году выиграл Открытый чемпионат Австралии по теннису, Алькарас стал чемпионом «Ролан Гаррос». Оба теннисиста защитили титулы.