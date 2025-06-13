Только три игрока младше 2000 года более 30 раз выходили в полуфиналы турниров ATP

Янник Синнер, Карлос Алькарас и Феликс Оже-Альяссим — единственные игроки, которые родились в XXI веке, более 30 раз достигавшие полуфинальных стадий на турнирах ATP.

Родившийся в мае 2003 года Алькарас за карьеру выходил в 38 полуфиналов на уровне ATP-тура, следом располагается Синнер (родился в августе 2001-го) с 37 выходами в полуфиналы. Замыкает тройку Оже-Альяссим (родился в августе 2000 года), 34 раза достигавший стадии полуфинала.

Синнер и Алькарас встречались в финале минувшего «Ролан Гаррос», победу в пяти сетах одержал испанец и выиграл свой пятый турнир «Большого шлема» (4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2)).

29-я ракетка мира Оже-Альяссим сейчас выступает на турнире ATP-250 в Штутгарте, в субботу, 14 июня, в полуфинале он сыграет против американца Тейлора Фрица.