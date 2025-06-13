Мэдисон Киз: нравится, когда теплая погода, мячи немного быстрее двигаются по корту

Восьмая ракетка мира американка Мэдисон Киз поделилась ощущениями после победы в четвертьфинале турнира в Лондоне над российской теннисисткой Дианой Шнайдер (2:6, 6:3, 6:4).

— Сегодня на улице довольно жарко для нас, простых британцев, знаешь, мы таем в такую жару. Но ты, как американка, к этому гораздо больше привыкла, да и твой стиль игры тоже. Тебе понравилось, что мяч сегодня летел по корту чуть быстрее?

— Мне определённо нравится тёплый солнечный день, я же из Флориды. Для меня это обычный зимний день (смеётся).

– Ты шутишь?

— Нет, не шучу.

– Кто хочет переехать во Флориду?

– Мне определённо нравится, когда теплая погода, и мячи немного быстрее двигаются по корту.

— Твой тренер Бьорн — ещё и твой муж, я видел, как он несколько раз указывал, куда подавать. Расскажи, как вы принимаете такие решения и как вообще это работает между вами?

— Иногда мне не нравятся его подсказки по подаче, тогда я воспринимаю это просто как вариант и выбираю что-то другое. Вот почему у нас так хорошо получается работать вместе, – сказала Киз в интервью на корте.