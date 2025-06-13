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Мэдисон Киз: нравится, когда теплая погода, мячи немного быстрее двигаются по корту

Мэдисон Киз: нравится, когда теплая погода, мячи немного быстрее двигаются по корту
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Восьмая ракетка мира американка Мэдисон Киз поделилась ощущениями после победы в четвертьфинале турнира в Лондоне над российской теннисисткой Дианой Шнайдер (2:6, 6:3, 6:4).

Лондон (ж). 1/4 финала
13 июня 2025, пятница. 14:10 МСК
Диана Шнайдер
12
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
2 		6 6
         
Мэдисон Киз
8
США
Мэдисон Киз
М. Киз

— Сегодня на улице довольно жарко для нас, простых британцев, знаешь, мы таем в такую жару. Но ты, как американка, к этому гораздо больше привыкла, да и твой стиль игры тоже. Тебе понравилось, что мяч сегодня летел по корту чуть быстрее?
— Мне определённо нравится тёплый солнечный день, я же из Флориды. Для меня это обычный зимний день (смеётся).

– Ты шутишь?
— Нет, не шучу.

– Кто хочет переехать во Флориду?
– Мне определённо нравится, когда теплая погода, и мячи немного быстрее двигаются по корту.

— Твой тренер Бьорн — ещё и твой муж, я видел, как он несколько раз указывал, куда подавать. Расскажи, как вы принимаете такие решения и как вообще это работает между вами?
— Иногда мне не нравятся его подсказки по подаче, тогда я воспринимаю это просто как вариант и выбираю что-то другое. Вот почему у нас так хорошо получается работать вместе, – сказала Киз в интервью на корте.

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