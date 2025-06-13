Мэдисон Киз: нравится, когда теплая погода, мячи немного быстрее двигаются по корту

Восьмая ракетка мира американка Мэдисон Киз поделилась ощущениями после победы в четвертьфинале турнира в Лондоне над российской теннисисткой Дианой Шнайдер (2:6, 6:3, 6:4).
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— Сегодня на улице довольно жарко для нас, простых британцев, знаешь, мы таем в такую жару. Но ты, как американка, к этому гораздо больше привыкла, да и твой стиль игры тоже. Тебе понравилось, что мяч сегодня летел по корту чуть быстрее?
— Мне определённо нравится тёплый солнечный день, я же из Флориды. Для меня это обычный зимний день (смеётся).
– Ты шутишь?
— Нет, не шучу.
– Кто хочет переехать во Флориду?
– Мне определённо нравится, когда теплая погода, и мячи немного быстрее двигаются по корту.
— Твой тренер Бьорн — ещё и твой муж, я видел, как он несколько раз указывал, куда подавать. Расскажи, как вы принимаете такие решения и как вообще это работает между вами?
— Иногда мне не нравятся его подсказки по подаче, тогда я воспринимаю это просто как вариант и выбираю что-то другое. Вот почему у нас так хорошо получается работать вместе, – сказала Киз в интервью на корте.
- 13 июня 2025
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