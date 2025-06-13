Зверев: первый матч сезона на траве никогда не бывает лёгким

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев оценил свою дебютную победу в рамках травяного сезона. Во втором круге турнира ATP-250 в Штутгарте (Германия) Зверев со счётом 6:2, 7:6 (9:7) обыграл 91-ю ракетку мира из Франции Корентена Муте.

«Первый матч сезона на траве никогда не бывает лёгким. На самом деле, думаю, что это был очень заурядный поединок, но в конце концов я победил, и это самое главное. Я всё усложнил, но победа есть победа, и я рад снова продолжить своё выступление», — приводит слова Зверева пресс-служба ATP.

Турнир в Штутгарте проходит с 9 по 15 июня. Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер. В финале прошлого года он обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:4.