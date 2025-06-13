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Александр Зверев вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Штутгарте

Александр Зверев вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Штутгарте
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал травяного турнира ATP-250 в Штутгарте (Германия).

В матче третьего круга Зверев в двух сетах обыграл обыграл 31-ю ракетку мира американца Брэндона Накашиму. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4.

Штутгарт. 1/4 финала
13 июня 2025, пятница. 16:05 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Брэндон Накашима
31
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима

Встреча Зверева с Накашимой продлилась 1 час 31 минуту. В её рамках Александр семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Накашимы пять эйсов, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

Турнир в Штутгарте проходит с 9 по 15 июня. Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер. В финале прошлого года он обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:4.

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