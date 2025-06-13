Александр Зверев вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Штутгарте

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал травяного турнира ATP-250 в Штутгарте (Германия).
В матче третьего круга Зверев в двух сетах обыграл обыграл 31-ю ракетку мира американца Брэндона Накашиму. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4.
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Встреча Зверева с Накашимой продлилась 1 час 31 минуту. В её рамках Александр семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Накашимы пять эйсов, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.
Турнир в Штутгарте проходит с 9 по 15 июня. Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер. В финале прошлого года он обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:4.
- 13 июня 2025
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