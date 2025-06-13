Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мы много совершенствовались». Тейлор Фриц — об успехах американцев в туре

«Мы много совершенствовались». Тейлор Фриц — об успехах американцев в туре
Комментарии

Седьмая ракетка мира американец Тейлор Фриц высказался о причинах успеха американских теннисистов текущего поколения.

«Я думаю, что сейчас у нас несколько поколений игроков. В моём поколении мы много совершенствовались на протяжении многих лет, подталкивая друг друга. Думаю, это помогло нам всем», — приводит слова Фрица Tennis.com.

Отметим, с учётом рейтинга АТР от 9 июня 2025 года, в топ-20 игроков находятся четыре представителя США: Тейлор Фриц, Томми Пол, Бен Шелтон и Фрэнсис Тиафо.

На турнире ATP-250 в Штутгарте Тейлор Фриц вышел в полуфинал, где встретится с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.

Материалы по теме
Бен Шелтон рассказал, почему американские теннисисты находятся в топе мирового тенниса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android