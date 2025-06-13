«Мы много совершенствовались». Тейлор Фриц — об успехах американцев в туре

Седьмая ракетка мира американец Тейлор Фриц высказался о причинах успеха американских теннисистов текущего поколения.

«Я думаю, что сейчас у нас несколько поколений игроков. В моём поколении мы много совершенствовались на протяжении многих лет, подталкивая друг друга. Думаю, это помогло нам всем», — приводит слова Фрица Tennis.com.

Отметим, с учётом рейтинга АТР от 9 июня 2025 года, в топ-20 игроков находятся четыре представителя США: Тейлор Фриц, Томми Пол, Бен Шелтон и Фрэнсис Тиафо.

На турнире ATP-250 в Штутгарте Тейлор Фриц вышел в полуфинал, где встретится с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.