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Соболенко и Гауфф — теннисистки, реализовавшие больше всего брейк-пойнтов на ТБШ — 2025

Соболенко и Гауфф — теннисистки, реализовавшие больше всего брейк-пойнтов на ТБШ — 2025
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и вторая ракетка мира американка Кори Гауфф стали игроками с наибольшим количеством реализованных брейк-пойнтов в женском одиночном разряде на первых двух турнирах «Большого шлема» в 2025 году. Об этом сообщает статистический портал Opta.

По итогам Australian Open — 2025 и «Ролан Гаррос» — 2025 Соболенко и Гауфф реализовали по 69 брейк-пойнтов. По этому показателю им уступают Ига Швёнтек из Польши (55), Мэдисон Киз из США (50) и Дарья Касаткина, представляющая Австралию (45).

Напомним, Кори Гауфф стала чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2025, обыграв Арину Соболенко. На Australian Open — 2025 победительницей стала Мэдисон Киз.

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