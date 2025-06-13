Стефанос Циципас опубликовал пост, в котором рассказал о магии любви

Двукратный финалист турниров «Большого шлема» греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал пост, в котором порассуждал на тему любви.

«Магия не в том, чтобы найти любовь, и даже не в том, чтобы тебя полюбили в ответ. Это встретить кого-то, чьё присутствие незаметно превращает вас в более сильного, доброго, живого человека. Не потому что они вас дополняют, а потому что отражают ту версию вас, которой вы гордитесь», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Циципас с 2023 года состоит в отношениях с девятой ракеткой мира испанской теннисисткой Паулой Бадосой. Пара проводит совместный отпуск на Ибице.