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Стефанос Циципас опубликовал пост, в котором рассказал о магии любви

Стефанос Циципас опубликовал пост, в котором рассказал о магии любви
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема» греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал пост, в котором порассуждал на тему любви.

«Магия не в том, чтобы найти любовь, и даже не в том, чтобы тебя полюбили в ответ. Это встретить кого-то, чьё присутствие незаметно превращает вас в более сильного, доброго, живого человека. Не потому что они вас дополняют, а потому что отражают ту версию вас, которой вы гордитесь», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Циципас с 2023 года состоит в отношениях с девятой ракеткой мира испанской теннисисткой Паулой Бадосой. Пара проводит совместный отпуск на Ибице.

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