«Она всегда такая непростая соперница». Киз — о победе над Шнайдер на турнире в Лондоне

Восьмая ракетка мира американка Мэдисон Киз прокомментировала победу над 12-й ракеткой мира россиянкой Дианой Шнайдер в четвертьфинале турнира WTA-500 в Лондоне (Великобритания). Мэдисон обыграла Диану со счётом 2:6, 6:3, 6:4.

«Диана играла так хорошо, и она всегда такая непростая соперница. Мне определённо пришлось поднять свой уровень после первого сета, а затем просто попытаться взять один ответный гейм, чтобы сделать брейк. Я очень рада, что мне это удалось», — приводит слова Киз Tennis.com.

В полуфинале турнира в Лондоне Мэдисон Киз встретится с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан) — Татьяна Мария (Германия).