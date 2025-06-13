Елена Рыбакина не смогла выйти в полуфинал турнира WTA-500 в Лондоне

11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания). В четвертьфинале она уступила 86-й ракетке мира Татьяне Марии из Германии со счётом 4:6, 6:7 (4:7).

Встреча продолжалась 1 час 45 минут. В её рамках Рыбакина девять раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Марии восемь эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

За выход в финал Татьяна Мария поспорит с американской теннисисткой Мэдисон Киз, которая в четвертьфинале оказалась сильнее россиянки Дианы Шнайдер.