Елена Рыбакина не смогла выйти в полуфинал турнира WTA-500 в Лондоне
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11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания). В четвертьфинале она уступила 86-й ракетке мира Татьяне Марии из Германии со счётом 4:6, 6:7 (4:7).
Лондон (ж). 1/4 финала
13 июня 2025, пятница. 16:30 МСК
86
Татьяна Мария
Т. Мария
Окончен
2 : 0
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11
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Встреча продолжалась 1 час 45 минут. В её рамках Рыбакина девять раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Марии восемь эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.
За выход в финал Татьяна Мария поспорит с американской теннисисткой Мэдисон Киз, которая в четвертьфинале оказалась сильнее россиянки Дианы Шнайдер.
Комментарии
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