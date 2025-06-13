Даниил Медведев проиграл Райлли Опелке в четвертьфинале турнира в Хертогенбосхе

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев завершил выступление на травяном турнире категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В матче третьего круга он проиграл американцу Райлли Опелке. Встреча завершилась со счётом 6:7, 6:7.

Встреча теннисистов продлилась 1 час 36 минут. В её рамках Медведев семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Опелки 23 эйса, ни одной двойной ошибки и единственный заработанный брейк-пойнт, который он не сумел реализовать.

Турнир в Хертогенбосхе завершится 15 июня. Действующий победитель соревнований — австралиец Алекс де Минор.