Даниил Медведев проиграл Райлли Опелке в четвертьфинале турнира в Хертогенбосхе
Поделиться
Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев завершил выступление на травяном турнире категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В матче третьего круга он проиграл американцу Райлли Опелке. Встреча завершилась со счётом 6:7, 6:7.
Хертогенбосх (м). 1/4 финала
13 июня 2025, пятница. 16:35 МСК
11
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 5
|
|7 7
87
Райлли Опелка
Р. Опелка
Встреча теннисистов продлилась 1 час 36 минут. В её рамках Медведев семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Опелки 23 эйса, ни одной двойной ошибки и единственный заработанный брейк-пойнт, который он не сумел реализовать.
Турнир в Хертогенбосхе завершится 15 июня. Действующий победитель соревнований — австралиец Алекс де Минор.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 июня 2025
-
19:01
-
18:48
-
18:33
-
18:18
-
18:16
-
18:02
-
17:56
-
17:45
-
17:43
-
17:34
-
17:22
-
17:03
-
16:37
-
16:27
-
16:18
-
16:11
-
15:59
-
15:55
-
15:44
-
15:40
-
15:23
-
15:22
-
15:20
-
14:54
-
14:47
-
14:30
-
13:48
-
13:25
-
12:57
-
12:30
-
12:23
-
12:06
-
11:36
-
11:27
-
11:00