Радукану — о Циньвэнь: она определённо фаворит. Просто пытаюсь оставаться сосредоточенной
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Чемпионка US Open — 2021, 37-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану высказалась о пятой ракетке мира китайской теннисистке Чжэн Циньвэнь перед их четвертьфинальным матчем на турнире WTA-500 в Лондоне (Великобритания).
Лондон (ж). 1/4 финала
13 июня 2025, пятница. 18:35 МСК
5
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
1-й сет
0 : 0
|1
|2
|3
|
|
37
Эмма Радукану
Э. Радукану
«Циньвэнь, безусловно, входит в топ-10 мирового рейтинга, провела потрясающий год, отлично показала себя на последних паре турниров за прошедшие несколько месяцев в туре, и думаю, что она очень опасна, первый номер посева, определённо фаворит. Но я провела здесь два хороших матча и с нетерпением жду… просто пытаюсь оставаться настолько сосредоточенной, насколько это возможно», — приводит слова Радукану официальный сайт WTA.
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