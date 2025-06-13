Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Радукану — о Циньвэнь: она определённо фаворит. Просто пытаюсь оставаться сосредоточенной

Радукану — о Циньвэнь: она определённо фаворит. Просто пытаюсь оставаться сосредоточенной
Комментарии

Чемпионка US Open — 2021, 37-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану высказалась о пятой ракетке мира китайской теннисистке Чжэн Циньвэнь перед их четвертьфинальным матчем на турнире WTA-500 в Лондоне (Великобритания).

Лондон (ж). 1/4 финала
13 июня 2025, пятница. 18:35 МСК
Чжэн Циньвэнь
5
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
3
2
         
Эмма Радукану
37
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

«Циньвэнь, безусловно, входит в топ-10 мирового рейтинга, провела потрясающий год, отлично показала себя на последних паре турниров за прошедшие несколько месяцев в туре, и думаю, что она очень опасна, первый номер посева, определённо фаворит. Но я провела здесь два хороших матча и с нетерпением жду… просто пытаюсь оставаться настолько сосредоточенной, насколько это возможно», — приводит слова Радукану официальный сайт WTA.

Материалы по теме
Елена Рыбакина не смогла выйти в полуфинал турнира WTA-500 в Лондоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android