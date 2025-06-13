Радукану — о Циньвэнь: она определённо фаворит. Просто пытаюсь оставаться сосредоточенной

Чемпионка US Open — 2021, 37-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану высказалась о пятой ракетке мира китайской теннисистке Чжэн Циньвэнь перед их четвертьфинальным матчем на турнире WTA-500 в Лондоне (Великобритания).

«Циньвэнь, безусловно, входит в топ-10 мирового рейтинга, провела потрясающий год, отлично показала себя на последних паре турниров за прошедшие несколько месяцев в туре, и думаю, что она очень опасна, первый номер посева, определённо фаворит. Но я провела здесь два хороших матча и с нетерпением жду… просто пытаюсь оставаться настолько сосредоточенной, насколько это возможно», — приводит слова Радукану официальный сайт WTA.