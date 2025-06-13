Чесноков: у российского мужского тенниса случился спад

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде Андрей Чесноков прокомментировал низкие результаты российских теннисистов в текущем сезоне.

«Сейчас у нашего мужского тенниса случился спад. В этом ничего страшного нет, такое случается во всех странах. Некогда всплеск был в Швейцарии, когда Роджер Федерер и Стэн Вавринка выигрывали турниры любого уровня, но смены им не нашлось. В Италии сейчас сильные теннисисты, но ещё лет 10 назад они толком ни на что не претендовали. Пока нашим лидерам смены нет, но это не значит, что никогда не будет», — сказал Чесноков в интервью ТАСС.

Напомним, в текущем сезоне российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв впервые за долгое время покинули топ-10 мирового рейтинга ATP.