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Чесноков: у российского мужского тенниса случился спад

Чесноков: у российского мужского тенниса случился спад
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Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде Андрей Чесноков прокомментировал низкие результаты российских теннисистов в текущем сезоне.

«Сейчас у нашего мужского тенниса случился спад. В этом ничего страшного нет, такое случается во всех странах. Некогда всплеск был в Швейцарии, когда Роджер Федерер и Стэн Вавринка выигрывали турниры любого уровня, но смены им не нашлось. В Италии сейчас сильные теннисисты, но ещё лет 10 назад они толком ни на что не претендовали. Пока нашим лидерам смены нет, но это не значит, что никогда не будет», — сказал Чесноков в интервью ТАСС.

Напомним, в текущем сезоне российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв впервые за долгое время покинули топ-10 мирового рейтинга ATP.

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