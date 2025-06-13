«Всегда продолжайте идти вперёд». Мария — о победе над Рыбакиной в 1/4 финала в Лондоне

86-я ракетка мира немецкая теннисистка Татьяна Мария прокомментировала победу над 11-й ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной в четвертьфинале турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания). Татьяна обыграла Елену со счётом 6:4 7:6 (7:4).

«Боже мой… Это так много значит. Всегда продолжайте идти вперёд, несмотря ни на что. Я всё ещё здесь. Живу этой мечтой. Очень горжусь тем, что нахожусь здесь, в полуфинале. Надеюсь, через несколько лет вы увидите мою дочь на той же сцене», — сказала Мария в интервью на корте.

За выход в финал турнира в Лондоне Татьяна Мария поспорит с американкой Мэдисон Киз.