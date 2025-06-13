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«Всегда продолжайте идти вперёд». Мария — о победе над Рыбакиной в 1/4 финала в Лондоне

«Всегда продолжайте идти вперёд». Мария — о победе над Рыбакиной в 1/4 финала в Лондоне
Комментарии

86-я ракетка мира немецкая теннисистка Татьяна Мария прокомментировала победу над 11-й ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной в четвертьфинале турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания). Татьяна обыграла Елену со счётом 6:4 7:6 (7:4).

Лондон (ж). 1/4 финала
13 июня 2025, пятница. 16:30 МСК
Татьяна Мария
86
Германия
Татьяна Мария
Т. Мария
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 4
         
Елена Рыбакина
11
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Боже мой… Это так много значит. Всегда продолжайте идти вперёд, несмотря ни на что. Я всё ещё здесь. Живу этой мечтой. Очень горжусь тем, что нахожусь здесь, в полуфинале. Надеюсь, через несколько лет вы увидите мою дочь на той же сцене», — сказала Мария в интервью на корте.

За выход в финал турнира в Лондоне Татьяна Мария поспорит с американкой Мэдисон Киз.

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