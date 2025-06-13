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«Он был одним из лучших игроков в мире». Опелка — о победе над Медведевым

«Он был одним из лучших игроков в мире». Опелка — о победе над Медведевым
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87-я ракетка мира американский теннисист Райлли Опелка прокомментировал победу над 11-м номером мирового рейтинга россиянином Даниилом Медведевым в четвертьфинале травяного турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Встреча завершилась со счётом 7:6, 7:6.

Хертогенбосх (м). 1/4 финала
13 июня 2025, пятница. 16:35 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		6 5
7 7 		7 7
         
Райлли Опелка
87
США
Райлли Опелка
Р. Опелка

«На этой неделе у меня хорошо идёт подача. Когда так жарко, корт начинает сильнее пружинить. Медведев был одним из лучших игроков в мире последние пять лет, так что обыграть его — это большая победа. Его двойные ошибки в концовке были вызваны моей подачей. Я оказал на него хорошее давление. Это и стало причиной трёх двойных ошибок в конце тай-брейка», — сказал Опелка после матча.

Турнир в Хертогенбосхе завершится 15 июня. Действующий победитель соревнований — австралиец Алекс де Минор.

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