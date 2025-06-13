«Он был одним из лучших игроков в мире». Опелка — о победе над Медведевым

87-я ракетка мира американский теннисист Райлли Опелка прокомментировал победу над 11-м номером мирового рейтинга россиянином Даниилом Медведевым в четвертьфинале травяного турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Встреча завершилась со счётом 7:6, 7:6.

«На этой неделе у меня хорошо идёт подача. Когда так жарко, корт начинает сильнее пружинить. Медведев был одним из лучших игроков в мире последние пять лет, так что обыграть его — это большая победа. Его двойные ошибки в концовке были вызваны моей подачей. Я оказал на него хорошее давление. Это и стало причиной трёх двойных ошибок в конце тай-брейка», — сказал Опелка после матча.

Турнир в Хертогенбосхе завершится 15 июня. Действующий победитель соревнований — австралиец Алекс де Минор.