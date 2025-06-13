Турнир WTA-250 в Хертогенбосхе, 2025 год: результаты игрового дня 13 июня

Сегодня, 13 июня, в Хертогенбосхе (Нидерланды) состоялся пятый игровой день травяного турнира категории WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей 1/4 финала турнира.

Теннис. Турнир WTA-250 в Хертогенбосхе, результаты 13 июня:

Вероника Кудерметова (Россия) — Екатерина Александрова (Россия) — 7:5: 4:6, 2:6;

Юань Юэ (Китай) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 0:6, 4:6;

Элизабетта Коччаретто (Италия) — Сюзан Ламенс (Нидерланды) — 6:2, 7:6 (7:4);

Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Бьянка Андрееску (Канада) — 6:2, 6:4.

Турнир в Хертогенбосхе проходит с 9 по 15 июня. Действующей чемпионкой соревнований является россиянка Людмила Самсонова, в прошлогоднем финале обыгравшая Бьянку Андрееску — 4:6, 6:3, 7:5.