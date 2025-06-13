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Карлос Алькарас выступит на турнире в Queen’s Club — 2025

Карлос Алькарас выступит на турнире в Queen’s Club — 2025
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас выступит на турнире Queen’s Club, который пройдёт в Лондоне (Великобритания) c 16 по 22 июня.

Отметим, Алькарас выиграл этот турнир в 2023-м. Этот титул был его первым на траве. Тогда в финале он одолел австралийца Алекса де Минора со счётом 6:4, 6:4.

Напомним, 8 июня Алькарас одержал победу на Открытом чемпионате Франции — 2025. В матче за титул он обыграл первую ракетку мира итальянца Янника Синнера. Испанец стал пятикратным чемпионом турниров «Большого шлема». Ранее он становился победителем «Ролан Гаррос» (2024), Уимблдона (2024, 2023) и US Open (2022).

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