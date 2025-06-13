Тейлор Фриц поделился ожиданиями от матча 1/2 финала с Оже-Альяссимом в Штутгарте
Поделиться
Седьмая ракетка мира американец Тейлор Фриц высказался о предстоящей встрече с 29-й ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в полуфинале турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия).
Штутгарт. 1/2 финала
14 июня 2025, суббота. 11:00 МСК
29
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Не начался
|1
|2
|3
|
|
7
Тейлор Фриц
Т. Фриц
«Думаю, независимо от покрытия, когда мы с Феликсом играли, это было на довольно быстрых хардовых кортах, так что всё всегда сводилось к большому количеству подач и одному-двум брейкам. Думаю, ситуация будет похожей», — приводит слова Фрица официальный сайт ATP.
Тейлор Фриц в четвертьфинале соревнований обыграл Мартона Фучовича со счётом 6:3, 6:4. Феликс Оже-Альяссим на этой же стадии оказался сильнее Юстина Энгеля (7:6 (7:3), 6:3).
Турнир в Штутгарте проходит с 9 по 15 июня. Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер.
Комментарии
- 13 июня 2025
-
20:39
-
20:34
-
20:29
-
20:17
-
19:47
-
19:41
-
19:38
-
19:23
-
19:19
-
19:01
-
18:48
-
18:33
-
18:18
-
18:16
-
18:02
-
17:56
-
17:45
-
17:43
-
17:34
-
17:22
-
17:03
-
16:37
-
16:27
-
16:18
-
16:11
-
15:59
-
15:55
-
15:44
-
15:40
-
15:23
-
15:22
-
15:20
-
14:54
-
14:47
-
14:30