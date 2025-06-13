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Тейлор Фриц поделился ожиданиями от матча 1/2 финала с Оже-Альяссимом в Штутгарте

Тейлор Фриц поделился ожиданиями от матча 1/2 финала с Оже-Альяссимом в Штутгарте
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Седьмая ракетка мира американец Тейлор Фриц высказался о предстоящей встрече с 29-й ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в полуфинале турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия).

Штутгарт. 1/2 финала
14 июня 2025, суббота. 11:00 МСК
Феликс Оже-Альяссим
29
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Не начался
1 2 3
         
         
Тейлор Фриц
7
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

«Думаю, независимо от покрытия, когда мы с Феликсом играли, это было на довольно быстрых хардовых кортах, так что всё всегда сводилось к большому количеству подач и одному-двум брейкам. Думаю, ситуация будет похожей», — приводит слова Фрица официальный сайт ATP.

Тейлор Фриц в четвертьфинале соревнований обыграл Мартона Фучовича со счётом 6:3, 6:4. Феликс Оже-Альяссим на этой же стадии оказался сильнее Юстина Энгеля (7:6 (7:3), 6:3).

Турнир в Штутгарте проходит с 9 по 15 июня. Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер.

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