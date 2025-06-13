Бен Шелтон вышел в полуфинал турнира в Штутгарте, где сыграет со Зверевым

12-я ракетка мира американец Бен Шелтон вышел в полуфинал теннисного турнира категории АТР-250 в немецком Штутгарте. В матче 1/4 финала он обыграл 33-ю ракетку мира из Чехии Иржи Легечку. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Теннисисты провели на корте ровно 1 час. За время матча Шелтон сделал 18 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх. Легечка смог сделать семь эйсов, допустив при этом две двойные ошибки. Он не сумел заработать ни одного брейк-пойнта.
В полуфинале Шелтон сыграет с третьей ракеткой мира Александром Зверевым. Турнир в Штутгарте проходит с 9 по 15 июня. Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер. В финале прошлого года он обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:4.
- 13 июня 2025
-
20:39
-
20:34
-
20:29
-
20:17
-
19:47
-
19:41
-
19:38
-
19:23
-
19:19
-
19:01
-
18:48
-
18:33
-
18:18
-
18:16
-
18:02
-
17:56
-
17:45
-
17:43
-
17:34
-
17:22
-
17:03
-
16:37
-
16:27
-
16:18
-
16:11
-
15:59
-
15:55
-
15:44
-
15:40
-
15:23
-
15:22
-
15:20
-
14:54
-
14:47
-
14:30