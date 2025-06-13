Бен Шелтон вышел в полуфинал турнира в Штутгарте, где сыграет со Зверевым

12-я ракетка мира американец Бен Шелтон вышел в полуфинал теннисного турнира категории АТР-250 в немецком Штутгарте. В матче 1/4 финала он обыграл 33-ю ракетку мира из Чехии Иржи Легечку. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Теннисисты провели на корте ровно 1 час. За время матча Шелтон сделал 18 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх. Легечка смог сделать семь эйсов, допустив при этом две двойные ошибки. Он не сумел заработать ни одного брейк-пойнта.

В полуфинале Шелтон сыграет с третьей ракеткой мира Александром Зверевым. Турнир в Штутгарте проходит с 9 по 15 июня. Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер. В финале прошлого года он обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:4.