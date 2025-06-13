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Бен Шелтон вышел в полуфинал турнира в Штутгарте, где сыграет со Зверевым

Бен Шелтон вышел в полуфинал турнира в Штутгарте, где сыграет со Зверевым
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12-я ракетка мира американец Бен Шелтон вышел в полуфинал теннисного турнира категории АТР-250 в немецком Штутгарте. В матче 1/4 финала он обыграл 33-ю ракетку мира из Чехии Иржи Легечку. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Штутгарт. 1/4 финала
13 июня 2025, пятница. 18:10 МСК
Бен Шелтон
12
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Иржи Легечка
33
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

Теннисисты провели на корте ровно 1 час. За время матча Шелтон сделал 18 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх. Легечка смог сделать семь эйсов, допустив при этом две двойные ошибки. Он не сумел заработать ни одного брейк-пойнта.

В полуфинале Шелтон сыграет с третьей ракеткой мира Александром Зверевым. Турнир в Штутгарте проходит с 9 по 15 июня. Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер. В финале прошлого года он обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:4.

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