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Диана Шнайдер и Анна Данилина вышли в финал турнира в Лондоне в парном разряде

Диана Шнайдер и Анна Данилина вышли в финал турнира в Лондоне в парном разряде
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Российская теннисистка Диана Шнайдер в паре с представительницей Казахстана Анной Данилиной вышла в финал травяного турнира WTA-500 в Лондоне.

В полуфинале соревнований в парном разряде Шнайдер и Данилина обыграли австралийку Эллен Перес и китаянку Чжан Шуай. Встреча завершилась со счётом 6:3, 2:6, 11:9.

Продолжительность матча составила 1 час 12 минут. За это время Шнайдер и Данилина выполнили одну подачу навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из шести. На счету их соперниц два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

За чемпионский титул турнира в Лондоне Шнайдер и Данилина сыграют с американкой Эйшей Мухаммад и нидерландкой Деми Схурс.

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