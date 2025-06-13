Чжэн Циньвэнь вышла в полуфинал турнира в Лондоне, обыграв Эмму Радукану

Пятая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь вышла в полуфинал травяного турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания). В четвертьфинале она обыграла 37-ю ракетку мира Эмму Радукану из Великобритании со счётом 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 49 минут. В её рамках Циньвэнь пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Радукану четыре эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

За выход в финал Чжэн Циньвэнь поспорит с победительницей матча Эмма Наварро (США) — Аманда Анисимова (США).