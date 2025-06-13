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Чжэн Циньвэнь вышла в полуфинал турнира в Лондоне, обыграв Эмму Радукану

Чжэн Циньвэнь вышла в полуфинал турнира в Лондоне, обыграв Эмму Радукану
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Пятая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь вышла в полуфинал травяного турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания). В четвертьфинале она обыграла 37-ю ракетку мира Эмму Радукану из Великобритании со счётом 6:2, 6:4.

Лондон (ж). 1/4 финала
13 июня 2025, пятница. 18:35 МСК
Чжэн Циньвэнь
5
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Эмма Радукану
37
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

Встреча продолжалась 1 час 49 минут. В её рамках Циньвэнь пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Радукану четыре эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

За выход в финал Чжэн Циньвэнь поспорит с победительницей матча Эмма Наварро (США) — Аманда Анисимова (США).

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