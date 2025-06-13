Чжэн Циньвэнь вышла в полуфинал турнира в Лондоне, обыграв Эмму Радукану
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Пятая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь вышла в полуфинал травяного турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания). В четвертьфинале она обыграла 37-ю ракетку мира Эмму Радукану из Великобритании со счётом 6:2, 6:4.
Лондон (ж). 1/4 финала
13 июня 2025, пятница. 18:35 МСК
5
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 0
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|2
|3
|
|6
|
|4
37
Эмма Радукану
Э. Радукану
Встреча продолжалась 1 час 49 минут. В её рамках Циньвэнь пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Радукану четыре эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
За выход в финал Чжэн Циньвэнь поспорит с победительницей матча Эмма Наварро (США) — Аманда Анисимова (США).
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