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Бен Шелтон дебютирует в топ-10 мирового рейтинга

Бен Шелтон дебютирует в топ-10 мирового рейтинга
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12-я ракетка мира 22-летний американец Бен Шелтон дебютирует в топ-10 мирового рейтинга по итогам турнира категории АТР-250 в немецком Штутгарте. Он поднимется на 10-ю строчку.

Сегодня, 13 июня, он вышел в полуфинал соревнований в Штутгарте. В матче 1/4 финала он обыграл 33-ю ракетку мира из Чехии Иржи Легечку. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.

В полуфинале Шелтон сыграет с третьей ракеткой мира Александром Зверевым. Турнир в Штутгарте проходит с 9 по 15 июня. Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер. В финале прошлого года он обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:4.

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