«Мне очень повезло». Циньвэнь — о поддержке трибун после победы над Радукану в Лондоне

Пятая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь после победы над британкой Эммой Радукану высказалась о поддержке болельщиков на турнире WTA-500 в Лондоне (Великобритания). Чжэн обыграла Эмму со счётом 6:2, 6:4.

— Публика была очень британской. Но у вас много и китайских болельщиков. Каково это — иметь такое большое количество поклонников по всему миру?

— Это приятно. Помню, в первый год, когда я выступала в туре, меня никто не поддерживал. Пришлось пережить много матчей в таком состоянии. Теперь получаю много поддержки. Могу использовать эту энергию, чтобы играть в лучший теннис. Мне очень повезло, — сказала Циньвэнь в интервью на корте.