«Мне очень повезло». Циньвэнь — о поддержке трибун после победы над Радукану в Лондоне
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Пятая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь после победы над британкой Эммой Радукану высказалась о поддержке болельщиков на турнире WTA-500 в Лондоне (Великобритания). Чжэн обыграла Эмму со счётом 6:2, 6:4.
Лондон (ж). 1/4 финала
13 июня 2025, пятница. 18:35 МСК
5
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 0
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37
Эмма Радукану
Э. Радукану
— Публика была очень британской. Но у вас много и китайских болельщиков. Каково это — иметь такое большое количество поклонников по всему миру?
— Это приятно. Помню, в первый год, когда я выступала в туре, меня никто не поддерживал. Пришлось пережить много матчей в таком состоянии. Теперь получаю много поддержки. Могу использовать эту энергию, чтобы играть в лучший теннис. Мне очень повезло, — сказала Циньвэнь в интервью на корте.
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