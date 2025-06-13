22-летний Бен Шелтон прокомментировал свой прогресс в мировом рейтинге

12-я ракетка мира 22-летний американец Бен Шелтон оценил свой дебют в топ-10 мирового рейтинга по итогам турнира категории АТР-250 в немецком Штутгарте.

«Это действительно круто. Большая веха в теннисе. Думаю, что Штутгарт — место, где американцы могут прорваться в топ-10, потому что все видели, как Фрэнсис Тиафо сделал это пару лет назад, когда он выиграл здесь титул. Я настраиваюсь на эту неделю, хочу продолжить играть здесь, дойдя до финала», — приводит слова Шелтона пресс-служба ATP.

Сегодня, 13 июня, он вышел в полуфинал соревнований в Штутгарте. В матче 1/4 финала он обыграл 33-ю ракетку мира из Чехии Иржи Легечку. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.