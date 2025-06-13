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Определились полуфиналистки турнира WTA-250 в Хертогенбосхе

Определились полуфиналистки турнира WTA-250 в Хертогенбосхе
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Сегодня, 13 июня, завершились четвертьфинальные матчи на турнире категории WTA-250 в в Хертогенбосхе (Нидерланды). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфиналистками соревнований.

Теннис. Турнир WTA-250 в Хертогенбосхе. 1/2 финала:

  • Элисе Мертенс (Бельгия) — Екатерина Александрова (Россия)
  • Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Элизабетта Коччаретто (Италия)

Отметим, в 1/4 финала борьбу завершила россиянка Вероника Кудерметова. Она уступила Екатерине Александровой со счётом 7:5: 4:6, 2:6.

Турнир в Хертогенбосхе проходит с 9 по 15 июня. Действующей чемпионкой соревнований является россиянка Людмила Самсонова, в прошлогоднем финале обыгравшая Бьянку Андрееску — 4:6, 6:3, 7:5.

Календарь турнира в Хертогенбосхе
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