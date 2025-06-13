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Беккер — о поражении Синнера в финале «РГ»: нужен год, чтобы оправиться от случившегося

Беккер — о поражении Синнера в финале «РГ»: нужен год, чтобы оправиться от случившегося
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высказался о поражении лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера в финале «Ролан Гаррос» — 2025. В решающем матче Синнер проиграл испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (3:7), 6:7 (2:10).

«Синнеру нужен год, чтобы оправиться от случившегося. Даже если он будет играть хорошо, это поражение будет преследовать его ещё год. Со мной это случалось дважды: сначала против Эдберга, а затем против Штиха. Чтобы оправиться от некоторых поражений, нужно время», — приводит слова Беккера Eurosport.es.

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