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Турнир АТР-250 в Хертогенбосхе, 2025 год: результаты игрового дня 13 июня

Турнир АТР-250 в Хертогенбосхе, 2025 год: результаты игрового дня 13 июня
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Сегодня, 13 июня, продолжился травяной турнир категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами пятого игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Результаты игрового дня 13 июня:

  • Нуну Боржеш (Португалия, 7) — Уго Умбер (Франция, 2) — 1:6, 4:6;
  • Габриэль Диалло (Канада) — Карен Хачанов (Россия, 3) — 7:6, 6:4;
  • Даниил Медведев (Россия, 1) — Райлли Опелка (США, LL) — 6:7, 6:7;
  • Зизу Бергс (Бельгия) — Марк Лаял (Эстония, Q) — 7:6, 7:6.

Российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов завершили выступление на турнире на стадии четвертьфинала. Действующим чемпионом соревнований является Алекс де Минор.

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