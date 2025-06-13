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Янник Синнер получил торт в честь 370 дней в качестве лидера мирового рейтинга

Янник Синнер получил торт в честь 370 дней в качестве лидера мирового рейтинга
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер на турнире категории ATP-500 в Галле (Германия) получил торт в честь того, что остаётся лидером мирового рейтинга уже 370 дней.

Фото: https://terrawortmann-open.de/

Фото: https://terrawortmann-open.de/

«Добро пожаловать, Янник! Это уже твой 370-й день как №1 в мире», — говорится в заявлении пресс-службы турнира.

Напомним, Янник Синнер стал лидером мирового рейтинга 10 июня 2024 года. Он удерживает лидерство уже 53 недели. За это время итальянец стал победителем турниров в Галле, Цинциннати, US Open, Шанхае, на Итоговом чемпионате ATP и на Australian Open. Также Синнер был дисквалифицирован на три месяца из-за нарушения антидопинговых правил.

Турнир ATP-500 в Галле (Германия) пройдёт с 16 по 22 июня.

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