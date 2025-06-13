Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир ATP-250 в Штутгарте, 2025 год: результаты игрового дня 13 июня

Турнир ATP-250 в Штутгарте, 2025 год: результаты игрового дня 13 июня
Комментарии

Сегодня, 13 июня, прошли матчи 1/4 финала на травяном турнире категории ATP-250 в Штутгарте (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-250 в Штутгарте (Германия), 13 июня:

  • Юстин Энгель (Германия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 6:7, 3:6;
  • Мартон Фучович (Венгрия) — Тейлор Фриц (США) — 3:6, 4:6;
  • Александр Зверев (Германия) — Брэндон Накашима (США) — 7:5, 6:4;
  • Бен Шелтон (США) — Иржи Легечка (Чехия) — 6:4, 6:4.

Турнир в Штутгарте проходит с 9 по 15 июня. Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер. В финале прошлого года он обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Сетка турнира в Штутгарте
Материалы по теме
22-летний Бен Шелтон прокомментировал свой прогресс в мировом рейтинге
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android