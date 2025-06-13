Турнир ATP-250 в Штутгарте, 2025 год: результаты игрового дня 13 июня

Сегодня, 13 июня, прошли матчи 1/4 финала на травяном турнире категории ATP-250 в Штутгарте (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-250 в Штутгарте (Германия), 13 июня:

Юстин Энгель (Германия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 6:7, 3:6;

Мартон Фучович (Венгрия) — Тейлор Фриц (США) — 3:6, 4:6;

Александр Зверев (Германия) — Брэндон Накашима (США) — 7:5, 6:4;

Бен Шелтон (США) — Иржи Легечка (Чехия) — 6:4, 6:4.

Турнир в Штутгарте проходит с 9 по 15 июня. Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер. В финале прошлого года он обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:4.