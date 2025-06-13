Определились полуфиналисты турнира ATP-250 в Хертогенбосхе

Сегодня, 13 июня, завершились четвертьфинальные матчи на турнире категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфиналистами соревнований.

Теннис. Турнир ATP-250 в Хертогенбосхе. 1/2 финала:

Райлли Опелка (США) — Зизу Бергс (Нидерланды);

Габриэль Диалло (Канада) — Уго Умбер (Франция).

Российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов завершили выступление на турнире на стадии четвертьфинала. Райлли Опелка обыграл Медведева со счётом 7:6, 7:6, а Габриэль Диалло оказался сильнее Карена — 7:6, 6:4.

Турнир пройдёт до 15 июня. Действующим чемпионом соревнований является Алекс де Минор.