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Определились полуфиналисты турнира ATP-250 в Штутгарте

Определились полуфиналисты турнира ATP-250 в Штутгарте
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Сегодня, 13 июня, завершились четвертьфинальные матчи на турнире категории ATP-250 в Штутгарте (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфиналистами соревнований.

Теннис. Турнир ATP-250 в Штутгарте. 1/2 финала:

  • Феликс Оже-Альяссим (Германия) — Тейлор Фриц (США);
  • Бен Шелтон (США) — Александр Зверев (Германия).

Отметим, по итогам турнира в Штутгарте 22-летний американец Бен Шелтон дебютирует в топ-10 мирового рейтинга. Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер. В финале прошлого года он обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:4. Турнир в Штутгарте проходит с 9 по 15 июня.

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