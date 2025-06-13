Определились полуфиналисты турнира ATP-250 в Штутгарте

Сегодня, 13 июня, завершились четвертьфинальные матчи на турнире категории ATP-250 в Штутгарте (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфиналистами соревнований.

Теннис. Турнир ATP-250 в Штутгарте. 1/2 финала:

Феликс Оже-Альяссим (Германия) — Тейлор Фриц (США);

Бен Шелтон (США) — Александр Зверев (Германия).

Отметим, по итогам турнира в Штутгарте 22-летний американец Бен Шелтон дебютирует в топ-10 мирового рейтинга. Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер. В финале прошлого года он обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:4. Турнир в Штутгарте проходит с 9 по 15 июня.