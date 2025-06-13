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Аманда Анисимова обыграла Эмму Наварро в четвертьфинале турнира в Лондоне

Аманда Анисимова обыграла Эмму Наварро в четвертьфинале турнира в Лондоне
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15-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания). В четвертьфинале она обыграла свою соотечественницу 10-ю ракетку мира Эмму Наварро со счётом 6:3, 6:3.

Лондон (ж). 1/4 финала
13 июня 2025, пятница. 20:45 МСК
Эмма Наварро
10
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Аманда Анисимова
15
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В её рамках Анисимова четыре раза подала навылет, допустила четыре ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Наварро два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

За выход в финал Аманда Анисимова встретится с пятой ракеткой мира из Китая Чжэн Циньвэнь, которая ранее обыграла Эмму Радукану из Великобритании (6:2, 6:4).

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