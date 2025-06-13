Аманда Анисимова обыграла Эмму Наварро в четвертьфинале турнира в Лондоне

15-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания). В четвертьфинале она обыграла свою соотечественницу 10-ю ракетку мира Эмму Наварро со счётом 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В её рамках Анисимова четыре раза подала навылет, допустила четыре ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Наварро два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

За выход в финал Аманда Анисимова встретится с пятой ракеткой мира из Китая Чжэн Циньвэнь, которая ранее обыграла Эмму Радукану из Великобритании (6:2, 6:4).