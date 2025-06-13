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Турнир WTA-500 в Лондоне, 2025 год: результаты игрового дня 13 июня

Турнир WTA-500 в Лондоне, 2025 год: результаты игрового дня 13 июня
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Сегодня, 13 июня, состоялись четвертьфинальные матчи на травяном турнире категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами пятого игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-500 в Лондоне (Великобритания). Результаты игрового дня 13 июня:

  • Диана Шнайдер (Россия, 5) — Мэдисон Киз (США, 2) — 6:2, 3:6, 4:6
  • Татьяна Мария (Германия, Q) — Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — 6:4, 7:6 (7:4)
  • Чжэн Циньвэнь (Китай, 1) — Эмма Радукану (Великобритания, WC) — 6:2, 6:4
  • Эмма Наварро (США, 3) — Аманда Анисимова (США, 8) — 3:6, 3:6

Турнир WTA-500 в Лондоне проходит с 9 по 15 июня.

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