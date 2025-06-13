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Определились полуфиналистки турнира WTA-500 в Лондоне

Определились полуфиналистки турнира WTA-500 в Лондоне
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Сегодня, 13 июня, завершились четвертьфинальные матчи на травяном турнире категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания) в женском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфинальными парами.

Теннис. Турнир WTA-500 в Лондоне (Великобритания). 1/2 финала:

  • Татьяна Мария (Германия, Q) — Мэдисон Киз (США, 2)
  • Чжэн Циньвэнь (Китай, 1) — Аманда Анисимова (США, 8)

Отметим, 12-я ракетка мира Диана Шнайдер последней из россиянок завершила выступление на «пятисотнике» в Лондоне. Она проиграла Мэдисон Киз со счётом 6:2, 3:6, 4:6.

Турнир в Лондоне проходит с 9 по 15 июня. Призовой фонд соревнований — $ 1 415 000.

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