37-летняя Татьяна Мария впервые в карьере вышла в полуфинал турнира категории WTA-500

86-я ракетка мира 37-летняя немецкая теннисистка Татьяна Мария впервые в карьере вышла в полуфинал турнира категории WTA-500. В рамках соревнований в Лондоне (Великобритания) она одержала неожиданную победу над 11-й ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

За выход в финал травяного турнира в Лондоне Татьяна Мария поспорит с американкой Мэдисон Киз, которая в четвертьфинале оказалась сильнее представительницы России Дианы Шнайдер.

Турнир WTA-500 в Лондоне проходит с 9 по 15 июня. Отметим, данные соревнования впервые проводятся на уровне WTA.