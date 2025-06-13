37-летняя Татьяна Мария впервые в карьере вышла в полуфинал турнира категории WTA-500
Поделиться
86-я ракетка мира 37-летняя немецкая теннисистка Татьяна Мария впервые в карьере вышла в полуфинал турнира категории WTA-500. В рамках соревнований в Лондоне (Великобритания) она одержала неожиданную победу над 11-й ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 6:4, 7:6 (7:4).
Лондон (ж). 1/4 финала
13 июня 2025, пятница. 16:30 МСК
86
Татьяна Мария
Т. Мария
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
11
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
За выход в финал травяного турнира в Лондоне Татьяна Мария поспорит с американкой Мэдисон Киз, которая в четвертьфинале оказалась сильнее представительницы России Дианы Шнайдер.
Турнир WTA-500 в Лондоне проходит с 9 по 15 июня. Отметим, данные соревнования впервые проводятся на уровне WTA.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 июня 2025
-
23:03
-
22:48
-
22:42
-
22:40
-
22:29
-
22:13
-
22:09
-
21:52
-
21:37
-
21:35
-
21:23
-
21:23
-
21:00
-
20:46
-
20:44
-
20:39
-
20:34
-
20:29
-
20:17
-
19:47
-
19:41
-
19:38
-
19:23
-
19:19
-
19:01
-
18:48
-
18:33
-
18:18
-
18:16
-
18:02
-
17:56
-
17:45
-
17:43
-
17:34
-
17:22