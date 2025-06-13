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37-летняя Татьяна Мария впервые в карьере вышла в полуфинал турнира категории WTA-500

37-летняя Татьяна Мария впервые в карьере вышла в полуфинал турнира категории WTA-500
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86-я ракетка мира 37-летняя немецкая теннисистка Татьяна Мария впервые в карьере вышла в полуфинал турнира категории WTA-500. В рамках соревнований в Лондоне (Великобритания) она одержала неожиданную победу над 11-й ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Лондон (ж). 1/4 финала
13 июня 2025, пятница. 16:30 МСК
Татьяна Мария
86
Германия
Татьяна Мария
Т. Мария
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 4
         
Елена Рыбакина
11
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

За выход в финал травяного турнира в Лондоне Татьяна Мария поспорит с американкой Мэдисон Киз, которая в четвертьфинале оказалась сильнее представительницы России Дианы Шнайдер.

Турнир WTA-500 в Лондоне проходит с 9 по 15 июня. Отметим, данные соревнования впервые проводятся на уровне WTA.

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