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Паула Бадоса поделилась фото с Соболенко и Андреевой с украшениями её коллекции

Паула Бадоса поделилась фото с Соболенко и Андреевой с украшениями её коллекции
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Девятая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса в социальных сетях поделилась фото с лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко и шестой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой с украшениями её коллекции.

Фото: Из социальных сетей Паулы Бадосы

«Подходящие друг другу серьги», — подписала фото с Соболенко Бадоса.

Фото: Из социальных сетей Паулы Бадосы

«Совпадаю и с моим сегодняшним партнёром по тренировкам», — оставила надпись под снимком с Андреевой испанская теннисистка.

Паула Бадоса в конце мая в сотрудничестве с The 1916 Company представила собственную коллекцию ювелирных изделий Aces.

Напомним, Бадоса в третьем круге «Ролан Гаррос» не смогла обыграть представительницу Австралии Дарью Касаткину. Счёт — 6:1, 7:5 в пользу Касаткиной.

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